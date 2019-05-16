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Затравленный после смерти Началовой Ланской сделал заявление

09:08
  • четверг
  • 16 мая 2019

Дмитрий не сожалеет ни о чем

Дмитрий Ланской рассказал о своих чувствах после скандала, который разразился из-за смерти Юлии Началовой. По словам певца, он не причастен к тому, что произошло с его бывшей женой.
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"Я не вхожу в круг неадекватных людей, которые на федеральных каналах порочат честь и достоинство. Я — нормальный человек. Ничего нового, это старо как мир", - заявил Дмитрий.

Ланской, что не собирается судиться с теми, кто затеял травлю его семьи. "Я считаю, что плохой мир лучше доброй ссоры. Я не агрессивный человек", - пояснил он в беседе с teleprogramma.pro.

Когда у певца спросили, не жалеет ли он о разрыве отношений с Юлией, он ответил без колебаний. "Я не жалею ни о чем. Я делаю то, что должен, — и будь что будет", - сказал Ланской.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы. Ей было 38 лет. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.

После кончины Юлии ее отец заявил, что певица подорвала здоровье в браке с Дмитрием Ланским. Якобы артист довел Началову до анорексии.

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