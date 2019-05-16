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"Первый канал" отобрал победу у дочери Алсу

14:45
  • четверг
  • 16 мая 2019

Ранее проверка выявила накрутку голосов при голосовании за Микеллу Абрамову

"Первый канал" аннулировал результаты шестого сезона шоу "Голос.Дети", в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.
В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу "Голос"

Телеканал также намерен принять меры по дополнительной защите механизмов голосования к началу следующего сезона и провести отдельный выпуск со всеми участниками шоу,  пишет "Интерфакс".

Ранее при подсчете голосов была выявлена накрутка голосов за участника под номером семь, под которым выступала Микелла Абрамова. В общей сложности при помощи ботов и левых номеров за нее отдали более восьми тысяч голосов через SMS-сообщения и 30 тысяч через телефонные звонки.

Напомним, в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.

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