"Первый канал" отобрал победу у дочери Алсу

Ранее проверка выявила накрутку голосов при голосовании за Микеллу Абрамову

"Первый канал" аннулировал результаты шестого сезона шоу "Голос.Дети", в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова.

Телеканал также намерен принять меры по дополнительной защите механизмов голосования к началу следующего сезона и провести отдельный выпуск со всеми участниками шоу, пишет "Интерфакс".

Ранее при подсчете голосов была выявлена накрутка голосов за участника под номером семь, под которым выступала Микелла Абрамова. В общей сложности при помощи ботов и левых номеров за нее отдали более восьми тысяч голосов через SMS-сообщения и 30 тысяч через телефонные звонки.

Напомним, в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.