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Тимошенко или Порошенко? В Раде готовятся к новому премьеру

16:19
  • четверг
  • 16 мая 2019

Проигравший президент жаждет реванша

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко предположил, что действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко устроят борьбу за пост премьер-министра.  

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На такую мысль Геращенко натолкнуло то обстоятельство, что партии Порошенко и Тимошенко объявили о своем участии в сентябрьских выборах в Верховную раду. Порошенко мечтает взять реванш после поражения на президентских выборах, уверен депутат. 

"Я уже неоднократно заявлял, что Петр Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича и вернуться на пост премьер-министра… Та же Юлия Владимировна – она будет снова бороться за власть. Она не стала президентом уже в третий раз, но у нее есть мечта стать в третий раз премьер-министром", - сказал Антон Геращенко "Апострофу", призвав не списывать Порошенко со счетов.  

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную раду в медлительности при решении вопроса о дате его инаугурации. Мероприятие состоится в понедельник, 20 мая. 

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