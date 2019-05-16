Тимошенко или Порошенко? В Раде готовятся к новому премьеру

Проигравший президент жаждет реванша

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко предположил, что действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко устроят борьбу за пост премьер-министра.

На такую мысль Геращенко натолкнуло то обстоятельство, что партии Порошенко и Тимошенко объявили о своем участии в сентябрьских выборах в Верховную раду. Порошенко мечтает взять реванш после поражения на президентских выборах, уверен депутат.

"Я уже неоднократно заявлял, что Петр Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича и вернуться на пост премьер-министра… Та же Юлия Владимировна – она будет снова бороться за власть. Она не стала президентом уже в третий раз, но у нее есть мечта стать в третий раз премьер-министром", - сказал Антон Геращенко "Апострофу", призвав не списывать Порошенко со счетов.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Верховную раду в медлительности при решении вопроса о дате его инаугурации. Мероприятие состоится в понедельник, 20 мая.