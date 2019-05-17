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Зеленский решил судьбу Рады

10:17
  • пятница
  • 17 мая 2019

Он готов помочь напоследок выполнить часть обещаний

Роспуск Верховной Рады Украины состоится. Его инициирует избранный президент страны Владимир Зеленский, утверждает его советник Дмитрий Разумков, сообщает ТВЦ.RU.

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"Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше", - подчеркнул он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

При этом Разумков подчеркнул, что одной из предпосылок для такого решения стало отсутствие коалиции в парламенте.

Накануне Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она начнется 20 мая в 10:00 по московскому времени. До этого нардепы долгое время оттягивали решение. Сам Зеленский отметил, что действующие власти, вероятно, пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы он лишился права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Украинское законодательство гласит, что подписать указ о роспуске Рады может только глава государства. Чтобы это сделать, должно быть три основания для того, чтобы инициировать роспуск. Это произойдет в случае, если в парламенте нет коалиции, если он не собирается на заседания целый месяц, а также, если он не может сформировать правительство.

Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.

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