Зеленский решил судьбу Рады

Он готов помочь напоследок выполнить часть обещаний

Роспуск Верховной Рады Украины состоится. Его инициирует избранный президент страны Владимир Зеленский, утверждает его советник Дмитрий Разумков, сообщает ТВЦ.RU.

"Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше", - подчеркнул он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

При этом Разумков подчеркнул, что одной из предпосылок для такого решения стало отсутствие коалиции в парламенте.

Накануне Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она начнется 20 мая в 10:00 по московскому времени. До этого нардепы долгое время оттягивали решение. Сам Зеленский отметил, что действующие власти, вероятно, пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы он лишился права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

Украинское законодательство гласит, что подписать указ о роспуске Рады может только глава государства. Чтобы это сделать, должно быть три основания для того, чтобы инициировать роспуск. Это произойдет в случае, если в парламенте нет коалиции, если он не собирается на заседания целый месяц, а также, если он не может сформировать правительство.

Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.

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