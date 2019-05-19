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Грандиозный скандал на "Евровидении": итоги конкурса могут пересмотреть

18:15
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Победитель нарушил главное правило конкурса

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс влип в серьезный скандал. Оказалось, что певец из Нидерландов нарушил главное правило конкурса. Он исполнил песню, которая уже была в его репертуаре, что строго запрещено правилами.

Каждый участник должен представить новую песню на конкурсе. Это главное правило. Но Лоуренс уже исполнял свою песню в 2017 году.

Ранее один из пользователей опубликовал видео с точно такой же песней, которую он исполнил на "Евровидении". В ролике с репетиции видно, как голландец поет свою песню, однако запись датируется 9 июня 2017 года, пишет "Газета.Ru".

И теперь этот факт может стать причиной для аннулирования итогов конкурса.

Ранее российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на международном песенном конкурсе, заявил о предвзятом отношении членов жюри к нему и стране в целом.

Финал "Евровидения" прошел в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Победителем стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. На втором оказался представитель Италии.

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Победитель конкурсе "Евровидение-2019" Дункан Лоуренс
Победитель конкурсе "Евровидение-2019" Дункан Лоуренс
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