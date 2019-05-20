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Жена Зеленского подражает Меланье Трамп

17:17
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Стилиста разочаровало поведение первой леди Украины

Звездный стилист Анвар Очилов с сожалением отметил в разговоре с ТВЦ.RU, что жена нового президента Украины Елена Зеленская копирует образ первой леди США Меланьи Трамп. 
"Жена президента не должна быть вульгарной": Лисовец оценил стиль Елены Зеленской

20 мая в стенах Верховной рады Украины прошла инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. На церемонию шоумен пришел со своей супругой Еленой, которая надела белый деловой костюм, состоящий из прямой юбки миди и пиджака-кейпа. Этот наряд для нее сшил украинский дизайнер Артем Климчук.  

Стилист Анвар Очилов, как и многие ценители моды, выразил мнение, что Елена Зеленская пытается быть похожей на Меланью Трамп. "Она хочет соответствовать этому стилю. Но у каждого человека, мне кажется, должен быть свой стиль, и копировать - это не есть хорошо. Мэлани одевалась хорошо и до того, как она стала женой президента. У нее всегда был свой стиль. А у жены Зеленского никогда не было стиля: она то, что нашла, то и надевала. Вкуса не было", - констатировал Очилов. 

Стилист выразил надежду на то, что рано или поздно Елена Зеленская найдет свой стиль и свою изюминку, благодаря чему станет не чьей-то бледной копией, а примером для подражания.

Кстати, саму Меланью Трамп иногда упрекают в том, что она подражает Жаклин Кеннеди, которая была первой леди США с 1961 по 1963 год. Супруга Трампа любит белый цвет и пастельные оттенки, наряды с расклешенными рукавами и ассиметричные комбинезоны.

"Мелани - та женщина, которая является эталоном молодежи. Она преподносит стиль строго, красиво и сдержанно. И у нее есть стилисты не только по волосам, макияжу и одежде, но и по всем элементам [образа]. Ее одевают, ей подбирают, ее вещи никогда не повторяются. У этой женщины есть вкус и какая-то своя стилистика. Молодец она", - сказал ТВЦ.RU Анвар Очилов. 

Стилист также рассказал, что Меланья Трамп дружит с принцессой Хайей - дочерью короля Иордании и женой правителя Дубая. Принцессе запрещено носить открытые наряды, однако ей все равно удается выглядеть красиво и стильно, говорит Очилов. "Не имеет значения, какой нации жена президента, - уверен он. - Главное, чтобы у нее был свой стиль".

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