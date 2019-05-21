Составлен портрет потенциальной жертвы рака

Задуматься о своем образе жизни стоит не только курильщикам

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения России Андрей Каприн перечислил пять факторов, повышающих риск возникновения рака.

"Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение - это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", - сказал онколог агентству "Москва".

По словам Андрея Каприна, курение в 30-50 раз повышает риск развития опухоли, причем отнюдь не только рака легких. "Это огромный спектр", - отметил специалист.

Ранее сообщалось, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц E171 может приводить к возникновению заболеваний кишечника и рака толстой кишки.