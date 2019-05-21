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Составлен портрет потенциальной жертвы рака

17:19
  • вторник
  • 21 мая 2019

Задуматься о своем образе жизни стоит не только курильщикам

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения России Андрей Каприн перечислил пять факторов, повышающих риск возникновения рака. 

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"Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение - это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", - сказал онколог агентству "Москва"

По словам Андрея Каприна, курение в 30-50 раз повышает риск развития опухоли, причем отнюдь не только рака легких. "Это огромный спектр", - отметил специалист. 

Ранее сообщалось, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц E171 может приводить к возникновению заболеваний кишечника и рака толстой кишки.

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