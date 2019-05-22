"У меня рак": пережившего инфаркт Касильяса огорошили страшным диагнозом

Черная полоса наступила в жизни голкипера и его семьи

Испанская модель и журналистка Сара Карбонеро, чей муж Икер Касильяс недавно перенес инфаркт, легла под нож хирургов из-за онкологического заболевания.

35-летняя Карбонеро написала в своем Instagram, что несколько дней назад врачи обнаружили у нее злокачественную опухоль яичника. Девушку уже прооперировали, но впереди ее ждут месяцы реабилитации.

"К счастью, болезнь обнаружена на ранней стадии, но мне предстоит еще несколько месяцев лечения. Я сохраняю спокойствие и уверенность в том, что все закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь на хеппи-энд", - рассказала журналистка.

1 мая стало известно, что вратарь футбольного клуба "Порту" Икер Касильяс, который раньше играл за мадридский "Реал", перенес инфаркт на тренировке. 37-летнего спортсмена прооперировали. В нынешнем сезоне он больше не выйдет на поле.

Отметим, что Карбонеро и Касильяс женаты с 2009 года, они воспитывают двух детей.