Путин дал россиянам важный совет

Президент выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России

Человек и его таланты остаются основополагающей ценностью в сегодняшнем бурноразвивающемся мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.

Глава государства призвал россиян инвестировать в самих себя. По словам Путина, национальные проекты "построены вокруг человека", их главная цель - поднять уровень благосостояния граждан, передает ТВЦ.Ru.

Путин также заявил, что государство на всех уровнях "обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан". Президент призвал активизировать работу в формате "власть-работодатели-профсоюз".

В начале мая Путин обсудил ход выполнения подписанного год назад указа о национальных целях. Он заявил, что людям нужны не обещания и планы, а результат – и не в отдаленном будущем, а сейчас.