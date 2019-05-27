Истребители МиГ-31 прикрыли ракетоносцы Ту-95МС (видео)

Все полеты проходили в соответствии с международными правилами

Истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота сопроводили ракетоносцы Ту-95МС. Кадры операции имеются в распоряжении ТВЦ.Ru.

"Летчики-истребители встретили стратегические ракетоносцы, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами Ту-95МС, а далее сопровождали их на протяжении всего полета", - говорится в сообщении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Ранее сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС выполнили наблюдательный полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями и вдоль побережья Аляски.