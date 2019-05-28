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Онкобольной Корчевников пухнет, как Фриске

13:29
  • вторник
  • 28 мая 2019

Телезвезду больше не узнать

Зрители обратили внимание на изменения во внешности 36-летнего телеведущего Бориса Корчевникова, которому недавно удалось побороть онкологическое заболевание. 
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Телезрители и интернет-пользователи обсуждают выпуск передачи "Судьба человека", где в студию к Борису Корчевникову пришла актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Однако людей заинтересовала судьба не столько артистки, сколько журналиста. За последнее время Корчевников сильно поправился, он обзавелся вторым подбородком, под глазами у него возникли синяки. 

Многие граждане выразили мнение, что внешность телеведущего, у которого обнаружили опухоль мозга, изменилась после операции. Возможно, он растолстел из-за лекарств. Ранее Борис Корчевников говорил, что ему удалось победить болезнь, однако не исключено, что рак снова дал о себе знать. 

Отметим, что певица Жанна Фриске, которая умерла от рака головного мозга в 2015 году, распухла до неузнаваемости незадолго до своей смерти. Неконтролируемый набор веса является одним из распространенных побочных эффектов гормонального лечения после лучевого облучения. У выздоравливающих пациентов опухлость со временем пропадает. 

"Борис, я желаю Вам здоровья", "Что с Борисом?", "Боренька, все у вас будет отлично!" – пожелали журналисту телезрители. При этом некоторые граждане призвали не торопиться с выводами: "Люди, угомонитесь, поправился человек!", "Ну, поправился чуток... но тот же приятный, улыбчивый Корчевников!" 

Ранее стало известно, что Борис Корчевников много лет был влюблен в певицу Юлию Началову, которая умерла 16 марта в возрасте 38 лет. 

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