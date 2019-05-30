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"Деревенская идиллия": в Сети обсуждают прогулку Галкина по полю с детьми

10:25
  • четверг
  • 30 мая 2019

Шоумен опубликовал фото на ночь глядя

Юморист и телеведущий Максим Галкин порадовал интернет-пользователей новой фотографией со своими детьми. 5-летние двойняшки Гарри и Лиза погуляли с папой по полю.  

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Вечером 29 мая Максим Галкин пожелал своим подписчикам в Instagram доброй ночи и выложил фото, на котором он с детьми стоит на поле. Этот снимок собрал более 180 тысяч отметок "Нравится". На него обратили внимание в том числе Филипп Киркоров, Игорь Николаев и модель Алена Краснова, которая замужем за внуком Примадонны Никитой Пресняковым. 

"Деревенская идиллия", "Макс, все-таки классный ты парень. И человечности в тебе хватает!", "Вот картина маслом! Алла - замечательный художник" - такие комментарии оставили интернет-пользователи под снимком.  

Впрочем, некоторые юзеры не удержались и сделали несколько критических замечаний относительно внешности Галкина: "Максим, а вы поздоровели или поправились?", "Максим, займитесь венами на правой ноге, не запускайте". 

Ранее сообщалось, что в семье Аллы Пугачевой грядет праздник: ее непутевый племянник намерен жениться на девушке, с которой они познакомились в бильярдной. 

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