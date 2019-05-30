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Выяснились неожиданные подробности о дочери Лазарева

12:12
  • четверг
  • 30 мая 2019

Источником слухов назвали Филиппа Киркорова

Появилась новая информация о предполагаемой дочери певца Сергея Лазарева. По слухам, девочке уже исполнилось восемь месяцев.  
Сергей Лазарев во второй раз стал отцом

Анонимный источник, который впервые рассказал о дочери 36-летнего артиста, поделился новыми сведениями. "Ей уже месяцев восемь. Киркоров рассказывал", - цитирует его портал "Дни.ру"

Недавно этот источник сообщил, что сенсационную новость он узнал от коллег на вручении одной известной музыкальной премии. "Инфа 100%. Скоро откроют всем", - заверил аноним. 

Филипп Киркоров и Сергей Лазарев не комментировали эти слухи. Впрочем, на днях финалист "Евровидения" опубликовал в Instagram свое фото с сыном Никитой, который крутит пальцем у виска. "Тут как бы мой сын показывает некоторым", - написал певец, видимо, удивленный слухами о его втором ребенке. 

Напомним, сын Лазарева родился в 2014 году. Певец два года скрывал, что у него есть ребенок. Он до сих пор не раскрыл имя матери, поэтому многие считают, что артист воспользовался услугами суррогатной матери.

Видео: Сергей Лазарев и его сын Никита
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