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У Пугачевой и Галкина возникли проблемы с замком на Кипре

11:14
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Власти острова не дали супругам разгуляться

На Кипре подходит к концу строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров будет готов к июлю. 

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Сотрудники компании, через которую звездная пара оформляла кипрские паспорта, рассказали "СтарХиту", что Пугачева и Галкин иногда приезжают в Лимасол, чтобы проконтролировать процесс строительства. Чаще всего на стройку наведывается юморист, который бывает на Кипре с концертами. 

"Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются - башенки, например", - рассказал собеседник портала о небольших проблемах, с которыми столкнулись обладатели замка в деревне Грязь. 

По его словам, строительство завершится в июле, а с августа начнется работа по отделке внутренних помещений дома. Известно, что в особняке разместятся сауна, комната-кинотеатр и открытый бассейн. 

В 2017 году Алла Пугачева и Максим Галкин получили кипрское гражданство, купив на острове участок под строительство дома. "Сделали они все достаточно вовремя. Вложили €2,3 миллиона, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на €350 тысяч", - рассказал источник портала. 

Ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко построили на своей загородной территории здание, напоминающее замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. 

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