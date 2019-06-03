У Пугачевой и Галкина возникли проблемы с замком на Кипре

Власти острова не дали супругам разгуляться

На Кипре подходит к концу строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. Трехэтажный коттедж площадью 600 квадратных метров будет готов к июлю.

Сотрудники компании, через которую звездная пара оформляла кипрские паспорта, рассказали "СтарХиту", что Пугачева и Галкин иногда приезжают в Лимасол, чтобы проконтролировать процесс строительства. Чаще всего на стройку наведывается юморист, который бывает на Кипре с концертами.

"Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. Поэтому второго такого замка, как в Подмосковье, не получится. Хотя некоторые элементы повторяются - башенки, например", - рассказал собеседник портала о небольших проблемах, с которыми столкнулись обладатели замка в деревне Грязь.

По его словам, строительство завершится в июле, а с августа начнется работа по отделке внутренних помещений дома. Известно, что в особняке разместятся сауна, комната-кинотеатр и открытый бассейн.

В 2017 году Алла Пугачева и Максим Галкин получили кипрское гражданство, купив на острове участок под строительство дома. "Сделали они все достаточно вовремя. Вложили €2,3 миллиона, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на €350 тысяч", - рассказал источник портала.

Ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко построили на своей загородной территории здание, напоминающее замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.