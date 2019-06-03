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Купер променял Шейк на пляжную вечеринку с друзьями и выпивкой

12:56
  • понедельник
  • 03 июня 2019

Воскресный день актер провел с друзьями

Папарацци сфотографировали 44-летнего актера Брэдли Купера, когда он вместе с другом направлялся на пляжную вечеринку в городе Малибу на западе округа Лос-Анджелес.

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Воскресный день голливудский актер провел на пляже в компании своих друзей. Как передает Daily Mail, Брэдли Купер не взял на вечеринку свою возлюбленную - 33-летнюю российскую модель Ирину Шейк. Не исключено, что красавица осталась дома с двухлетней дочкой Леей. 

На снимке, опубликованном в Сети, видно, что Брэдли Купер отправился на вечеринку не с пустыми руками. Он взял с собой синюю изотермическую сумку и бутылку, в которой, вероятно, плескалась горячительная жидкость. Актер надел темно-зеленую толстовку, синие штаны с карманами по бокам и кепку, чей козырек он развернул назад. 

Ранее возникли слухи о том, что отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк далеки от идеала. На публике они якобы изображают счастливую пару, а дома постоянно устраивают ссоры. Как говорят, Шейк пригрозила Куперу лишить его общения с дочерью, если он порвет с ней.

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