Красавица-журналистка стала пресс-секретарем Зеленского

Пострадавшая от харассмента журналистка нашла работу

Украинская журналистка Юлия Мендель станет пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. Указ о ее назначении появится на сайте главы государства 23 июня.

Ранее Зеленский анонсировал конкурс в социальных сетях на должность своего пресс-секретаря. Согласно условиям, кандидат должен в совершенстве владеть украинским и английским языками, а также иметь опыт работы в сфере журналистики. Резюме 32-летней Мендель успешно прошло отбор.

Ранее Юлия работала "Интер", ICTV и "Эспрессо-ТВ", также сотрудничала с журналами Forbes, Politico и The New York Times. В 2016 году девушка призналась, что стала жертвой сексуального домогательства со стороны директор компании Le Boutique Андрей Дрогобыцкий. Журналистку поддержали пользователи социальных сетей, а Дрогобыцкий публично принес свои извинения.