"Отношения висят на волоске": Купер и Шейк остаются вместе только из-за дочери

Былая страсть угасла

44-летний актер Брэдли Купер и 33-летняя модель Ирина Шейк близки к расставанию. Единственное, что удерживает звездную пару от этого шага - это двухлетняя красавица-дочка Лея.

Осведомленный источник из окружения Купера и Шейк заявил, что огонь страсти в их взаимоотношениях почти совсем погас. "Они стараются жить вместе ради их дочери. Дела складываются плохо. Никто из них не счастлив. Их отношения висят на волоске", - сказал он Page Six.

Издание напомнило, что слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк начали циркулировать после того, как голливудский актер крайне убедительно сыграл любовь с певицей Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". Артистка опровергла информацию об их романе, а Купер и Шейк наотрез отказываются говорить с журналистами о своей личной жизни.

Ранее сообщалось, что на публике Купер и Ирина Шейк изображают счастливую пару, а дома постоянно устраивают ссоры. Как говорят, модель пригрозила кинозвезде лишить его общения с дочерью, если он окончательно порвет с ней.

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга?