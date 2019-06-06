"Бари и в этот раз всех обломал": адвокат рассказал о завещании Алибасова

Документ был составлен семь лет назад

Известный адвокат Сергей Жорин, который представляет в суде интересы знаменитостей, рассказал о завещании Бари Алибасова.

Сергей Жорин сообщил, что семь лет назад музыкальный продюсер написал завещание. По словам юриста, в документе Алибасов упомянул в том числе самого Жорина. "Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал", - написал адвокат в своем Twitter.

После этого он ретвитнул запись Алибасова, сделанную в декабре 2013 года: "Нифигасе! Вчера с Жориным был у нотариуса с завещанием, а папарацци сняли на видео! Профи как в США!? Кто сдал?"

В комментариях к записи Жорина певица Наталья Штурм написала адвокату, что не все поймут его юмор. "Есть хайпожеры, которые щас найдут твой след в квартире Бари", - написала она [орфография автора сохранена – прим. ТВЦ.RU]. На это адвокат ответил в шутливой манере: "У меня алиби. Я не в России".

Ранее сообщалось, что 72-летний Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют. Его состояние оценивается как тяжелое. Продюсер лежит в токсикологическом отделении НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского. Посетителей к нему не пускают.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для очистки труб "Крот". По словам его родных и близких, он перепутал ядовитую жидкость с соком.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов