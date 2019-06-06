В России порог детства продлят до 21 года

В Минздраве не исключают повышения возраста продажи табака и алкоголя

В России могут запретить продавать крепкие алкогольные напитки и табачные изделия лицам до 21 года. Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, повышение порога детства рассматривается в качестве профилактики вредных привычек.

Между тем, по данным экспертов, эта мера лишь увеличит поток нелегального алкоголя в нашей стране, отмечает URA.Ru.

В конце апреля стало известно, что за последние восемь лет потребление алкоголя в России упало почти в два раза - с 18 до 9,3 литра на душу населения. Такие данные привела глава Минздрава Вероника Скворцова.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи бутылок в магазин.