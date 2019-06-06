ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России порог детства продлят до 21 года

15:24
  • четверг
  • 06 июня 2019

В Минздраве не исключают повышения возраста продажи табака и алкоголя

В России могут запретить продавать крепкие алкогольные напитки и табачные изделия лицам до 21 года. Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, повышение порога детства рассматривается в качестве профилактики вредных привычек.

Сигареты стали маркировать по-новому с 1 марта
Россиян напугали дефицитом алкоголя
Минздрав поддержал увеличение штрафов за продажу сигарет детям в 10 раз

Между тем, по данным экспертов, эта мера лишь увеличит поток нелегального алкоголя в нашей стране, отмечает URA.Ru.

В конце апреля стало известно, что за последние восемь лет потребление алкоголя в России упало почти в два раза - с 18 до 9,3 литра на душу населения. Такие данные привела глава Минздрава Вероника Скворцова.

В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать вопрос возобновления практики сдачи бутылок в магазин.

Главное сегодня
Продажа алкоголя
Продажа алкоголя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.