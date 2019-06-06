Алибасов заранее отрепетировал свои похороны

Продюсер продумал всё в деталях

Продюсер Бари Алибасов несколько лет назад подготовился к своим похоронам. Как рассказал адвокат Сергей Жорин, артист не только написал завещание, но и отрепетировал траурное мероприятие.

По словам Жорина, Алибасов – человек прагматичный, поэтому он продумал все детали ритуала. В частности, продюсер уже решил, какая будет звучать музыка на похоронах, кого приглашать, а кого нет.

"Он репетировал собственные похороны. Это было достаточно экстравагантное действие, когда он ложился в гроб. Артисты группы "На-На" его несли, заносили в крематорий, что вызывало ужас у присутствующих", - вспомнил Жорин в интервью телеканалу 360.

Алибасов в настоящее время находится в реанимации после отравления средством для прочистки труб. Как считает актер Станислав Садальский, продюсера могла отравить внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Продюсер Андрей Разин в разговоре с ТВЦ.RU скептически отнесся к этой версии.

Ранее в четверг Алибасов, не выходя из больничной палаты, составил новое завещание взамен тому, что было написано еще семь лет назад. Содержание документа уже раскрыто.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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