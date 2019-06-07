ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В квартире журналиста "Медузы" обнаружили нарколабораторию

15:05
  • пятница
  • 07 июня 2019

Полиция подтвердила подлинность фотографий

У задержанного в центре Москвы корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова обнаружили запас наркотиков в съемной квартире на Вешняковской улице.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили, что фотографии, якобы сделанные во время обысков, на самом деле не из квартиры Голунова. Однако руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил ТАСС, что фотографии подлинные.

Голунова задержали 7 июня на Цветном бульваре. При себе у него было 4 грамма метилэфедрона. В отношении журналиста возбудили уголовное дело. В свою очередь адвокат Голунова утверждает, что произошедшее – провокация.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция проводит задержание
Полиция проводит задержание
Нарколаборатория
Нарколаборатория
Нарколаборатория
Нарколаборатория
Нарколаборатория
Нарколаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.