В квартире журналиста "Медузы" обнаружили нарколабораторию

Полиция подтвердила подлинность фотографий

У задержанного в центре Москвы корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова обнаружили запас наркотиков в съемной квартире на Вешняковской улице.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили, что фотографии, якобы сделанные во время обысков, на самом деле не из квартиры Голунова. Однако руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил ТАСС, что фотографии подлинные.

Голунова задержали 7 июня на Цветном бульваре. При себе у него было 4 грамма метилэфедрона. В отношении журналиста возбудили уголовное дело. В свою очередь адвокат Голунова утверждает, что произошедшее – провокация.