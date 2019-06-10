Песков высказался про дело Голунова

Кремль внимательно следит за ситуацией

В деле Ивана Голунова есть вопросы, которые нуждаются в прояснении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль следит за развитием ситуации, учитывая общественный резонанс. Президенту о задержании журналиста было доложено еще в пятницу, отметил Песков. Он добавил, что Кремль руководствовался информацией, которая была опубликована МВД, при этом поправка полиции в части фотографии была принята к сведению. Пресс-секретарь президента заметил, что ошибки в деле могут быть, потому что они бывают везде, где работают люди.

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания. Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД, на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Ивана Голунова, задержанного 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, отправили под домашний арест. Свою вину журналист отрицает. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного главка МВД взять расследование дела под личный контроль.