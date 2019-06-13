Едва очнувшийся Алибасов стал жертвой бессердечных мошенников

Семья продюсера потеряла 800 тысяч

Мошенники обманули семью Бари Алибасова на 800 тысяч рублей и вернули не того кота.

Об инциденте рассказала сын продюсера Бари Алибасов-младший. Пиар-менеджеру семьи позвонил неизвестный и сообщил, что нашел канадского сфинкса. Он привез животное в студию, ему передали деньги. Затем мужчина скрылся.

"После тренинга мне звонит Горжанкин (пиар-менеджер – прим.ред.) и говорит о том, что кот не тот. Помощница отца проверила кота и поняла, что он не тот", - рассказал сын продюсера.

К сожалению, помощница не зафиксировала передачу на камеру и не записала фамилию человека, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Кот сбежал накануне из квартиры музыканта, испугавшись большого наплыва людей. За поимку кота Алибасов-младший пообещал награду в размере 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на праздник.

72-летний Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб.

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