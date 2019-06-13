Сын Алибасова отказался от кота Куклачева

Он надеется на возвращение родного сфинкса

Бари Алибасов-младший поблагодарил дрессировщика Юрия Куклачева, который выразил готовность подарить его отцу кота, если сбежавший любимец продюсера Чуча не вернется домой. При этом он отклонил предложение артиста в надежде на возвращение беглеца.

"Мы Куклачева очень любим, я ему очень благодарен, - сказал Алибасов-младший в беседе с ТВЦ.RU. - Папа о пропаже кота еще даже не знает. И мы сейчас искренне надеемся, что в самое ближайшее время наш настоящий кот найдется. Я не знаю, что делать, если кот не найдется, потому что это самое любимое существо в жизни у отца. На первом месте кот, потом "нанайцы", потом я с Людмилой Николаевной [Федосеевой-Шукшиной]. Я не думаю, что сейчас будет корректно папе вообще рассказывать о том, что кот пропал, и менять его на другого".

Сын основателя группы "На-На" напомнил, что его отец был привязан к коту породы сфинкс Арни, который сгорел в 2011 году во время пожара в квартире Алибасова. Тогда родственники подарили продюсеру похожего питомца. По словам Алибасова-младшего, отец отнюдь не является фанатом только одной кошачьей породы: "Он очень сильно любил Арни. Не потому что он лысый, а потому что это было самое умное существо в его жизни, которое было ему самым преданным".

Ранее руководитель Театра кукол Юрий Куклачев сказал ТВЦ.RU, что он подарит Алибасову кота, если его сфинкс не вернется домой. По мнению дрессировщика, Чуча сбежал из-за тоски по своему хозяину. "Кот домой вернется, если он под машину не попадет. Красивого кота кто-то может забрать себе. А когда он [Алибасов] придет в себя, его вернут. Все будет нормально. Главное, чтобы Бари поправился", - заявил Куклачев.

Напомним, кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции в квартире госпитализированного продюсера. За обнаружение кота пообещали 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике.

Музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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