ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Алибасова отказался от кота Куклачева

17:16
  • четверг
  • 13 июня 2019

Он надеется на возвращение родного сфинкса

Бари Алибасов-младший поблагодарил дрессировщика Юрия Куклачева, который выразил готовность подарить его отцу кота, если сбежавший любимец продюсера Чуча не вернется домой. При этом он отклонил предложение артиста в надежде на возвращение беглеца. 

Куклачев пообещал подарить Алибасову кота
Едва очнувшийся Алибасов стал жертвой бессердечных мошенников
У Алибасова подскочила температура

"Мы Куклачева очень любим, я ему очень благодарен, - сказал Алибасов-младший в беседе с ТВЦ.RU. - Папа о пропаже кота еще даже не знает. И мы сейчас искренне надеемся, что в самое ближайшее время наш настоящий кот найдется. Я не знаю, что делать, если кот не найдется, потому что это самое любимое существо в жизни у отца. На первом месте кот, потом "нанайцы", потом я с Людмилой Николаевной [Федосеевой-Шукшиной]. Я не думаю, что сейчас будет корректно папе вообще рассказывать о том, что кот пропал, и менять его на другого".  

Сын основателя группы "На-На" напомнил, что его отец был привязан к коту породы сфинкс Арни, который сгорел в 2011 году во время пожара в квартире Алибасова. Тогда родственники подарили продюсеру похожего питомца. По словам Алибасова-младшего, отец отнюдь не является фанатом только одной кошачьей породы: "Он очень сильно любил Арни. Не потому что он лысый, а потому что это было самое умное существо в его жизни, которое было ему самым преданным". 

Ранее руководитель Театра кукол Юрий Куклачев сказал ТВЦ.RU, что он подарит Алибасову кота, если его сфинкс не вернется домой. По мнению дрессировщика, Чуча сбежал из-за тоски по своему хозяину. "Кот домой вернется, если он под машину не попадет. Красивого кота кто-то может забрать себе. А когда он [Алибасов] придет в себя, его вернут. Все будет нормально. Главное, чтобы Бари поправился", - заявил Куклачев. 

Напомним, кот Алибасова сбежал во время пресс-конференции в квартире госпитализированного продюсера. За обнаружение кота пообещали 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике. 

Музыкального продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 

Видео: Алибасов очнулся после искусственной комы  

Читайте также:
Новости по теме
Продюсер Бари Алибасов с котом
Продюсер Бари Алибасов с котом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.