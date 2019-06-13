Алибасова собираются вывезти из России

Сын продюсера поделился своими планами

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует.

Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший. "Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - заявил сын продюсера, выразив надежду на скорое выздоровление отца.

При этом Алибасов-младший уверен, что самую качественную реанимационную помощь отцу могут оказать только в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Поэтому семья Алибасова сейчас не планирует обращаться за помощью к иностранным врачам.

"Я не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского. По одной простой причине: в Европе или Америке вероятность того, что кто-то выпьет упаковку с "Белизной" или "Кротом", похожую на сок, минимальная. Мне вчера товарищ рассказывал, что у него друг выпил что-то в Америке и буквально через два дня ему выплатили компенсацию в четыре миллиона долларов. Так как там такое большое наказание, вероятность очень маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А в Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", - сказал Бари Алибасов-младший ТВЦ.RU.

По последним данным, основатель группы "На-На" находится в тяжелом состоянии. Он начал узнавать родных, однако ведет себя не совсем адекватно, в том числе поет песни и вспоминает истории из давнего прошлого. В пятницу, 14 февраля, ему сделают финальную гастроскопию. Тогда врачи поймут, сохраняется ли угроза жизни продюсера.

Ранее сын Алибасова отказался принять от дрессировщика Юрия Куклачева кота, выразив надежду на возвращение сфинкса Чучи. Напомним, любимый кот Алибасова пропал на днях во время пресс-конференции в квартире продюсера. За обнаружение кота пообещали 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На" на празднике.

Видео: Алибасов очнулся после искусственной комы