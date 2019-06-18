Меркель откровенно рассказала о своем здоровье после тряски на встрече с Зеленским

Президент Украины оправдался за свое бездействие

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое странное состояние на красной дорожке в Берлине - политика затрясло возле украинского президента Владимира Зеленского.

Председатель правительства с улыбкой заверила, что с ней все в порядке. "Я выпила три стакана воды. Только этого мне не хватило. Я в полном порядке", - приводит ее слова немецкое издание Bild.

Многие упрекнули Зеленского в том, что он ничего не предпринял, чтобы помочь Меркель в момент дрожи. Однако украинский лидер отметил, что все было под контролем. "Я стоял рядом с ней и поверьте мне: она была в безопасности", - уточнил Зеленский.

Ранее в Сети появилось видео, на котором во время прослушивания гимна Меркель сильно затрясло. Канцлер попыталась унять дрожь, то и дело меняя положение рук.

Видео: Меркель затрясло на встрече с Зеленским