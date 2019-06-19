МИД России отреагировал на заявление следователей о виновных в гибели MH17

Видеоматериалы ССГ по этому делу сфальсифицированы

Совместная следственная группа (СГГ), проводящая расследование по делу о катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, выдвинула в отношении российских военнослужащих голословные обвинения. Об этом заявили в МИД России.

Там отметили, что видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах ССГ, сфальсифицированы. Об этом свидетельствуют высокоточные экспертизы, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Очевидно, что ССГ продолжает ограничиваться не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации. При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются", - отмечается в заявлении на сайте МИД.

На Смоленской площади отвергли обвинения со стороны ССГ в том, что Москва якобы отказывается полноценно сотрудничать. Там напомнили, что "в рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ".

"От рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Боинг, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ", — отметили в министерстве.

На фоне всего происходящего у России продолжают возникать вопросы относительно качества работы ССГ. Однако Москва продолжит оказывать содействие следствию, чтобы "была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание".

Ранее ССГ назвала имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в убийстве пассажиров и экипажа самолета. По словам главы центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберта Паулиссена, в крушении рейса MH17 подозреваются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), а также некие Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

На фигурантов дела уже выписали ордера на арест. Четырех мужчин намерены объявить в национальный и международный розыск. При этом Паулиссен допустил, что обвиняемые хотели сбить не пассажирский, а военный самолет.

Рассмотрение дела о крушении лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донбассе начнется в суде Гааги 9 марта 2020 года.