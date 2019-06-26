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Племянница Скрипаля рассказала об инсценировке отравления

08:41
  • среда
  • 26 июня 2019

Женщина опасается, что Лондон будет удерживать ее родственников

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что экс-полковник ГРУ мог пойти на сделку с британскими властями принять участие в инсценировке событий в Солсбери.

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"Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды. Я не могу знать это точно, но люди меняются", — сказала она.

По ее словам, 9 мая Скрипаль прислал ей голосовое сообщение, в начале которого он спрашивает у неких людей разрешение на отправку на английском языке. "Кроме того, на телефоны, с которых они звонили, доходят наши сообщения, их даже кто-то читает, но ответов нет", - приводит ее слова "Известия".

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль звонил племяннице два раза. Первый раз 1 апреля после того, как Виктория втянулась в конфликт с ТСЖ. Мужчина упрекнул родственницу в том, что она привлекает слишком много к себе внимания. Второй раз экс-полковник ГРУ связался с Викторией 9 мая, однако ее не было дома, и разговор был записан на автоответчик.

Последний раз Виктория общалась с сестрой почти год назад, после чего связь с ней прекратилась – на звонки и сообщения никто не отвечал.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы при помощи вещества "Новичок".

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