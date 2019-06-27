Ангелу Меркель вновь затрясло (видео)

И снова при встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо на официальном мероприятии в берлинской резиденции президента ФРГ, дворце Бельвю. Там состоялось официальное вступление в должность нового министра юстиции, которым стала представительница Социал-демократической партии Германии СДПГ Кристин Ламбрехт.

Это произошло, когда президент Франк-Вальтер Штайнмайер начал речь, которую транслировали федеральные каналы. Канцлер стояла рядом со Штайнмайером. Вдруг она начала дрожать крупной дрожью.

Судя по лицу Меркель, ей явно стало неудобно из-за происходящего. Она скрестила руки перед собой, но мимо камер все равно не прошла ее дрожь. Позднее ей пытались дать стакан воды, но она отказалась, сообщает "Интерфакс".

После мероприятия канцлеру стало лучше. Теперь она планирует вылететь в Японию и принять участие в саммите G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Аналогичный инцидент произошел с Меркель ранее в июне, когда она принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Во время прослушивания гимна политика сильно затрясло. При этом канцлер попыталась унять дрожь, периодически меняя положение рук.

Позднее она заверила, что с ней все в порядке. "Я выпила три стакана воды. Только этого мне не хватило", - подчеркнула Меркель.

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