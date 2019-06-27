ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стюардесса спасла пассажиров Ан-24 в Бурятии ценой переломанных ребер

14:23
  • четверг
  • 27 июня 2019

Она покинула самолет последней

Пассажиры сгоревшего в Нижнеангарске самолета Ан-24 рассказали о героизме стюардессы, которая помогла всем выбраться из полыхающего воздушного судна.

Названа причина катастрофы Ан-24 в Бурятии
Список погибших при крушении Ан-24

Как сообщил один из летевших этим рейсом пассажиров, когда борт приземлился, его тряхнуло. У многих сложились кресла. Началась паника среди пассажиров. Тем не менее, все были в сознании.

"Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные", — сказал он.

Еще один пассажир Сергей Зеленовский рассказал, что он последний из всех пассажиров покинул самолет. По его словам, стюардесса помогала эвакуировать людей, но сама получила травму во время давки, сообщает РИА Новости. У нее перелом ребер. При этом она сама сумела открыть аварийные двери в хвостовой части.

Как передает telegram-канал Mash, героиню зовут Елена Лапуцкая. Она вывела из самолета 43 пассажиров и покинула борт самой последней несмотря на полученные травмы.

В результате катастрофы в Нижнеангарске погибли два человека. Более 20 пострадали. Во время аварийной посадки борт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в одну из построек. Тут же он загорелся. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выяснением всех обстоятельств будет заниматься центральное управление Следственного комитета. Бортовые самописцы уже обнаружены.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: в Сети появилось новое видео с рухнувшим Ан-24

 

Главное сегодня
Место падения самолёта Ан-24
Место падения самолёта Ан-24
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.