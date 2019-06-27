Стюардесса спасла пассажиров Ан-24 в Бурятии ценой переломанных ребер

Она покинула самолет последней

Пассажиры сгоревшего в Нижнеангарске самолета Ан-24 рассказали о героизме стюардессы, которая помогла всем выбраться из полыхающего воздушного судна.

Как сообщил один из летевших этим рейсом пассажиров, когда борт приземлился, его тряхнуло. У многих сложились кресла. Началась паника среди пассажиров. Тем не менее, все были в сознании.

"Возле моего места вытащили запасной выход и начали сначала маленьких вытаскивать. Потом уже все остальные", — сказал он.

Еще один пассажир Сергей Зеленовский рассказал, что он последний из всех пассажиров покинул самолет. По его словам, стюардесса помогала эвакуировать людей, но сама получила травму во время давки, сообщает РИА Новости. У нее перелом ребер. При этом она сама сумела открыть аварийные двери в хвостовой части.

Как передает telegram-канал Mash, героиню зовут Елена Лапуцкая. Она вывела из самолета 43 пассажиров и покинула борт самой последней несмотря на полученные травмы.

В результате катастрофы в Нижнеангарске погибли два человека. Более 20 пострадали. Во время аварийной посадки борт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в одну из построек. Тут же он загорелся. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выяснением всех обстоятельств будет заниматься центральное управление Следственного комитета. Бортовые самописцы уже обнаружены.

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