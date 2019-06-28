Такой наглости не было никогда: Зеленского подловили на госизмене

Ляшко обратился к спецслужбам

Президент Украины Владимир Зеленский находится в сговоре с Россией и виновен в государственной измене, утверждает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, с Москвой украинский лидер якобы тайно договорился в период между концом мая и началом июня.

Украинский политик напомнил, что Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы до 25 июня освободить всех задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года моряков и вернуть на родину. Также Россия должна вернуть Украине корабли, на которых они были задержаны. Однако Россия отказалась выполнять решение Трибунала, написал Ляшко в своем Facebook.

И тут Зеленский, как считает Ляшко, договорился с Россией, что задержанных моряков не освободят, а просто переведут из российской тюрьмы в украинскую. Там Киев продолжит их "судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Причем Россия требовала, чтобы их судили по российским законам. И тем самым Украина признавала бы юрисдикцию России над Крымом.

"Согласиться на такое — это есть государственная измена (то есть преступление) и предательство моряков, которые полгода стоят на том, что не признают своей вины (то есть коварство)", - отметил Ляшко.

Но теперь действия украинцев в ПАСЕ и позиция МИД Украины, по мнению Ляшко, неожиданно "сломали ему этот заговор". "Из-за этого такая истерика Зеленского", - подчеркнул политик.

Теперь лидер Радикальной партии требует от МИД Украины обнародовать стенограммы встреч Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Это касается той части, где обсуждались вопросы освобождения украинских моряков, а также возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также он отметил, что такая история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб.

"Я не знаю, что дальше будет, какие санкции наложат на Россию. Потому что такой наглости, как невыполнение решения Трибунала, раньше не было никогда", - добавил политик.

Ранее МИД России направил ноту, в которой украинской стороне предложили предоставить письменные гарантии, что в случае передачи Россией 24-х задержанных моряков на Украине продолжится их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. Однако МИД Украины назвал это предложение неприемлемым.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин не согласовывал с ним этот ответ. По его словам, он сам узнает информацию о "международных шагах" страны из интернета. Однако Климкин отметил, что ведомство и не должно дополнительно согласовывать такие ноты. По его словам, именно украинский МИД уполномочен вести это дело. В целом, он признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с Россией, сообщает ТАСС.

В ноябре 2018 года три украинских корабля устроили провокацию возле Крымского моста. Они не реагировали на сигналы российских пограничников. В итоге суда и моряков пришлось арестовать. В Киеве тут же поспешили назвать своих моряков военнопленными. В конце мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков. В Москве напомнили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

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Видеообращение Зеленского к Путину