Кикабидзе нелепо оправдался за скандальное высказывание о России

Происходящее он назвал "очень старой историей"

Российско-грузинский актер Вахтанг Кикабидзе начал более корректно высказываться о происходящем в Грузии. Ранее он в жесткой форме комментировал ситуацию и назвал Россию оккупантом.

"Человек должен быть гражданином своей страны. Особенно когда страна маленькая. Человек должен осознавать, что он временное явление, что он не должен оставлять за собой грязных хвостов", - философствует теперь артист.

По его словам, ни один человек не имеет права мешать другому человеку и портить ему жизнь, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Происходящее между Грузией и Россией он назвал "очень старой историей".

"Я ни в коем случае не имею в виду народ – ни российский, ни грузинский. Все гадости идут от политиков", - подчеркнул Кикабидзе.

Он также напомнил, что Россия и Грузия – православные страны. Актер отметил, что его отец в 1942-м погиб в Керчи, и он не мог представить, что когда-нибудь "увидит российский танк" в Грузии. "Мы жили все вместе. Люди друг друга уважали. Но всегда чувствовалось давление "старшего брата", - признался Кикабидзе.

Он также подчеркнул, что основная работа у него в России, куда он ездил петь. По словам Кикабидзе, он знает, что в России его любят.

Новые высказывания артиста прокомментировал ТВЦ.RU член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Я рад, что Вахтанг Кикабидзе ответил на мой тезис и подчеркнул, что не хочет ссорить наши народы. Но меня все же удручает, что многие артисты и общественные деятели, живущие в Грузии или на той же Украине, сделали общим местом тезис о том, что мы, дескать, к российскому народу относимся хорошо, а вот к Путину и к России – плохо", - отметил общественный деятель.

Он добавил, что эти люди не понимают одного: если не уважают президента и страну – значит, не уважают и народ. "Называете Россию агрессором - никогда не найдете понимания у россиян. Примут это, будут уважать выбор российского народа, можно будет продолжить диалог. Если нет, ну тогда подождем еще несколько лет", - сказал Вадим Манукян.

Ранее 80-летний актер заявил, что российские политики пытаются "прибрать к рукам" Грузию и что грузинские власти, посадившие в парламент представителя России, получили по заслугам. Также он прокомментировал временное прекращение полетов из России в Грузию. По его словам, грузины не должны ради денег отказываться от морали и патриотизма. За такие высказывания кинозвезда подверглась критике. По словам Кикабидзе, он не бывал в России с 2008 года.

Отношения между Россией и Грузией обострились 20 июня, когда в Тбилиси начались антироссийские протесты. Грузин возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. По словам Гаврилова, во время подобных мероприятий в других странах он занимает такое же почетное место.

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