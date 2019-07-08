Звезда "Уральских пельменей" похвасталась мощным интеллектом

Она попыталась развеять миф о блондинках

Участники шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова и Максим Ярица изобразили игру в шахматы во время фотосессии.

Михалкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она возвышается над Ярицей, потрясенным поражением в шахматной партии. Судя по фото, красавица одолела своего коллегу, не потеряв ни одной фигуры и загнав его короля в немыслимую позицию.

"Не стоит судить об интеллектуальных способностях девушки только по внешнему виду, - написала актриса и телеведущая. - Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь".

Интернет-пользователи оценили юмор Михалковой и забросали ее комплиментами. "Притягательная женщина", "Юля, в вашем интеллекте сомнений нет, он у вас налицо и на лице", "Да Максим поддался", "Может, лучше в дурака", "Вы бы хоть фигуры правдоподобно поставили... это же не домино все-таки" - пишут подписчики.

Ранее Михалкова похвасталась своим шикарным отдыхом в Сингапуре.