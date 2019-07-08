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Звезда "Уральских пельменей" похвасталась мощным интеллектом

10:14
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Она попыталась развеять миф о блондинках

Участники шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова и Максим Ярица изобразили игру в шахматы во время фотосессии. 
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Михалкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой она возвышается над Ярицей, потрясенным поражением в шахматной партии. Судя по фото, красавица одолела своего коллегу, не потеряв ни одной фигуры и загнав его короля в немыслимую позицию. 

"Не стоит судить об интеллектуальных способностях девушки только по внешнему виду, - написала актриса и телеведущая. - Вы же понимаете, что за маской хрупкой блондинки может скрываться настоящая мощь". 

Интернет-пользователи оценили юмор Михалковой и забросали ее комплиментами. "Притягательная женщина", "Юля, в вашем интеллекте сомнений нет, он у вас налицо и на лице", "Да Максим поддался", "Может, лучше в дурака", "Вы бы хоть фигуры правдоподобно поставили... это же не домино все-таки" - пишут подписчики. 

Ранее Михалкова похвасталась своим шикарным отдыхом в Сингапуре. 

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