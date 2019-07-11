Красавица-дочка Миддлтон показала неожиданный талант и произвела фурор

Девочку интересуют мужские забавы

Четырехлетняя принцесса Шарлотта продемонстрировала склонность к мужским спортивным играм во время отдыха в графстве Беркшир, где проходил благотворительный матч по поло.

Пока Кейт Миддлтон и Меган Маркл соревновались за звание лучших матерей, а их мужья сражались друг против друга в поло, Шарлотта вместе со старшим братом Джорджем играла в футбол. Они пинали друг другу мячик и даже пытались выполнять кое-какие трюки.

По мнению очевидцев, у принцессы есть все шансы попасть в женскую национальную сборную Англии по футболу (прозвище команды "Львицы"). Если, конечно, у нее возникнет такое желание. "Она пыталась воспроизвести манеру Львиц Англии, играя в быстрый футбол", - пишет Express о принцессе.

Ранее сообщалось, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма затмили собой маленького Арчи, который сидел на руках Меган Маркл. Герцогиня Сассекская, кстати, снова попала под град критики за свое поведение на турнире по поло.