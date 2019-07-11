Подробности разговора Путина с Зеленским

Украинский лидер сделал акцент на задержанных в ноябре 2018 года моряках

Президент Украины Владимир Зеленский обратил ключевое внимание российского лидера Владимира Путина на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков. Об этом сообщили в офисе украинского лидера.

"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории России", - отмечается на портале администрации президента Украины. Также стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили, что состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским. Там подчеркнули, что обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов.

В четверг Путин и Зеленский провели свой первый разговор. Он состоялся по инициативе украинской стороны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Путин счел интересной идею Зеленского