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Подробности разговора Путина с Зеленским

20:39
  • четверг
  • 11 июля 2019

Украинский лидер сделал акцент на задержанных в ноябре 2018 года моряках

Президент Украины Владимир Зеленский обратил ключевое внимание российского лидера Владимира Путина на важность возвращения задержанных во время керченского инцидента моряков. Об этом сообщили в офисе украинского лидера.
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"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории России", - отмечается на портале администрации президента Украины. Также стороны обсудили продолжение переговоров в Нормандском формате.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили, что состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским. Там подчеркнули, что обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Была достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов.

В четверг Путин и Зеленский провели свой первый разговор. Он состоялся по инициативе украинской стороны.

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Видео: Путин счел интересной идею Зеленского

 

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