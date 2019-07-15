Воробей рассказала о пережитой дочерью трагедии

На долю ребенка выпало много испытаний

Заслуженная артистка России Елена Воробей пришла на канал "ТВ Центр" на передачу "Он и Она" Киры Прошутинской. Юмористка рассказала, как она боролась за здоровье дочери и как девочка пережила потерю отца.

Воробей родила Софию в 2013 году от бизнесмена из Петербурга по имени Игорь. У ребенка был зажат нерв, из-за чего она начала ходить только в полтора года.

"В том году была большая операция на позвоночнике. До этого два года нервов, решений, что делать, где делать, как, с кем. Советчиков много. При таком сколиозе вмешательство должно было быть либо в совсем малюпасеньком возрасте, когда она малюськой совсем была, или уже ждать, когда вытянется позвоночник. В нашем случае, раз в том возрасте не выявили врачи, то уже оставалось ждать, пока подрастет наша малявочка", - сообщила Воробей.

По словам артистки, Игорь не помогал Софии ни морально, ни финансово. У бизнесмена была другая семья. Он развелся с женой, но на Елене так и не женился. Мужчина погиб после падения с лестницы в результате несчастного случая. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь.

"Он скрывал, что у него семья, он не говорил, - вспоминает Воробей. - Я узнала это от наших общих друзей, обиделась очень сильно. Не звонила. Потом Игорь узнал, сам позвонил. Приехал, долго что-то говорил. Сказал: "Вот, я всегда мечтал о сыне". Я говорю: "Пожалуйста". Потом второй сын родился. А потом только наши дети познакомились - со старшим, с Гришкой. Это была последняя встреча. Потом случилась трагедия. Его сыновья осиротели, и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела, и все хотели".

Сейчас дочка юмористки не общается с детьми скончавшегося отца. "Соне это не нужно", - говорит Елена.

Всего у Воробей было трое мужей. Ранее она призналась, что ей пришлось заключить фиктивный брак, чтобы поступить в театральный вуз.