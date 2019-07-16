Первое фото с места крушения самолета в Чечне

Прокуратура назвала причину ЧП

В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом после того, как задел крылом линию электропередачи.

ЧП произошло при взлете возле станицы Новощедринской Шелковского района республики. В результате обрыва ЛЭП без света остались близлежащие станицы, сообщили ТАСС в Южной транспортной прокуратуре.

Восстановить самолет, скорее всего, не удастся. У него сильно повреждена передняя часть, сломаны крылья. Жилой дом тоже серьезно пострадал – самолет буквально въехал внутрь, смяв крышу и стены.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали четыре человека: пилот сломал ключицу, а две женщины и ребенок получили сильный психологический шок. Следственный комитет начал проверку по факту крушения самолета. Все обстоятельства происшествия выясняются.