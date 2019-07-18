Рельсы уложены: появились свежие фото Крымского моста

По всей длине моста уложили рельсы

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Как сообщили в инфоцентре сооружения, суммарно на двухпутной железной дороге – порядка пяти тысяч тонн рельсов и более 75 тысяч шпал.

Уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. "Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы – их будет более трех тысяч – шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", - сообщил глава подрядной организации Евгений Чибышев.

На сооружении еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. "В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов", - сообщили в инфоцентре Крымского моста.

В середине мая был год с момента открытия Крымского моста через Керченский пролив - он соединил Кубань с полуостровом. За это время по нему проехали миллионы автомобилей, а туристический поток вырос более чем на 40 процентов.