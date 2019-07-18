ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рельсы уложены: появились свежие фото Крымского моста

16:40
  • четверг
  • 18 июля 2019

По всей длине моста уложили рельсы

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Как сообщили в инфоцентре сооружения, суммарно на двухпутной железной дороге – порядка пяти тысяч тонн рельсов и более 75 тысяч шпал.

Турчинов пригрозил уничтожить Крымский мост с помощью ракет
На Крымском мосту установили камеры, реагирующие на прыжки
Скифское золото вернется в Крым?

Уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. "Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы – их будет более трех тысяч – шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным", - сообщил глава подрядной организации Евгений Чибышев.

На сооружении еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. "В конце года – перед началом эксплуатации моста – будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов", - сообщили в инфоцентре Крымского моста.

В середине мая был год с момента открытия Крымского моста через Керченский пролив - он соединил Кубань с полуостровом. За это время по нему проехали миллионы автомобилей, а туристический поток вырос более чем на 40 процентов.

Новости по теме
Укладка рельсов на Крымском мосту
Укладка рельсов на Крымском мосту
Строительство Крымского моста
Строительство Крымского моста
Строительство Крымского моста
Строительство Крымского моста
Укладка рельсов на Крымском мосту
Укладка рельсов на Крымском мосту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.