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"Очаровательный парень": Миддлтон показала фото подросшего сына

12:14
  • понедельник
  • 22 июля 2019

Мальчику исполнилось шесть лет

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили своего первенца Джорджа с шестилетием и поделились с поклонниками королевской семьи новыми снимками будущего короля Британии.

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На официальной странице королевской семьи выложили три фотографии Джорджа, которые Кейт Миддлтон недавно сделала в саду. Снимки получились живыми и яркими. На них видно, что мальчик лишился нижнего молочного зуба. 

На одном снимке Джордж позирует в зеленой футболке и полосатых шортах, а на двух других - в футболке британской сборной по футболу. "С днем рождения, принц Джордж! Отличный выбор рубашки", - написал представитель сборной Британии. 

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям. Фанаты королевской семьи разделились на два лагеря: одни выразили уверенность в том, что мальчик похож на принца Уильяма, а другие - что на Кейт Миддлтон. 

- Посмотрите на эту обаятельную улыбку.

- Люблю этот возраст. Беззубая улыбка.  

- Он такой милый. 

- Похож на папу. Такой же очаровательный парень. 

- Маленькая Кейт. 

Ранее сообщалось, что принц Джордж сыграл с сестрой Шарлоттой в футбол во время отдыха в графстве Беркшир, где проходил благотворительный матч по поло. Несмотря на юный возраст, наследник престола уже неплохо владеет мячом и даже пытается выполнять трюки. 

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