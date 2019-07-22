"Очаровательный парень": Миддлтон показала фото подросшего сына

Мальчику исполнилось шесть лет
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили своего первенца Джорджа с шестилетием и поделились с поклонниками королевской семьи новыми снимками будущего короля Британии.
На официальной странице королевской семьи выложили три фотографии Джорджа, которые Кейт Миддлтон недавно сделала в саду. Снимки получились живыми и яркими. На них видно, что мальчик лишился нижнего молочного зуба.
На одном снимке Джордж позирует в зеленой футболке и полосатых шортах, а на двух других - в футболке британской сборной по футболу. "С днем рождения, принц Джордж! Отличный выбор рубашки", - написал представитель сборной Британии.
Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям. Фанаты королевской семьи разделились на два лагеря: одни выразили уверенность в том, что мальчик похож на принца Уильяма, а другие - что на Кейт Миддлтон.
- Посмотрите на эту обаятельную улыбку.
- Люблю этот возраст. Беззубая улыбка.
- Он такой милый.
- Похож на папу. Такой же очаровательный парень.
- Маленькая Кейт.
Ранее сообщалось, что принц Джордж сыграл с сестрой Шарлоттой в футбол во время отдыха в графстве Беркшир, где проходил благотворительный матч по поло. Несмотря на юный возраст, наследник престола уже неплохо владеет мячом и даже пытается выполнять трюки.
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