Виторган и Нинидзе впервые вышли на публику после поступка Собчак

Актеры держались скромно

46-летний актер Максим Виторган и 28-летняя актриса Нино Нинидзе посетили премьеру комедии "Гив ми либерти" в институте "Стрелка".

По данным телеграм-канала "Только никому", на мероприятии Виторган и Нинидзе вели себя скромно. Они не держались за руки, не перешептывались и старались избегать камер. Однако очевидцам все же удалось сделать снимок, на котором парочка стоит вместе.

Недавно СМИ опубликовали фото совместного отдыха Виторгана и Нинидзе в Одессе. Актриса загорала у бассейна в купальнике, а ее звездный спутник встал с соседнего шезлонга и направился к друзьям.

Примерно в то же время Ксения Собчак, бывшая жена Виторгана, отдыхала за границей с режиссером Константином Богомоловым. Она трогательно поздравила нового возлюбленного на видео. Такой поступок многие восприняли как месть бывшему мужу, который перестал скрывать свои отношения с молодой красавицей.

Напомним, Максим Виторган был женат три раза. С Ксенией Собчак они прожили в браке шесть лет. В 2016 году у них родился сын Платон. По слухам, брак развалился после того, как Собчак завела любовника. Максим и Ксения развелись летом 2019 года.

Нино Нинидзе несколько лет встречалась с актером Кириллом Плетневым. В 2015 году у них родился сын Александр. Актеры поженились в мае прошлого года, но уже через год внезапно объявили о разводе. По словам девушки, ее ожидания не совпали с реальностью.

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Видео: драка Виторгана и Богомолова