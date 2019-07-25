Появилось видео задержания российского танкера на Украине

МИД грозит серьезными последствиями для Киева

В Сети появилась видеозапись задержания танкера Nika Spirit, который был опознан украинской стороной как танкер Nеyma. Это произошло в порту Измаил.

В настоящий момент посольство России на Украине не подтверждает и не опровергает информацию некоторых СМИ о том, что экипаж задержанного судна отправляется домой. По разным данным, на борту могут находиться от 10 до 12 моряков.

В МИД России отметили, что выясняют обстоятельства задержания российского танкера. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - отметили там, передает "Интерфакс".

Между тем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и попросила ее выяснить обстоятельства задержания танкера и судьбу моряков, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании на Украине российского танкера Neyma. В СБУ заявили, что причина якобы в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Судовладельцем является компания "Альтомар Шиппинг" из города Геленджика Краснодарского края.

Украинская сторона отметила, что 24 июля в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit. Однако по данным международной информационной системы EQUASIS, судно было идентифицировано как Neyma. На корабле были допрошены члены судокоманды, изъяты документы.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна. Это были бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. Были арестованы 24 украинских моряка. Тем не менее, в Киеве подчеркнули, что проход кораблей был плановым и обвинили российскую сторону в агрессии. В Москве же считают, что Украина намеренно устроила провокацию.

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Видео: СБУ задержала российский танкер из-за Керченского инцидента