А как же Брэдли? Леди Гагу застали за жаркими поцелуями с мускулистым красавцем

Певица была на романтическом свидании в кафе

Американская певица Леди Гага перестала держать в тайне свою личную жизнь и тут же попала в объективы фотокамер.

Оказалось, что избранник Гаги вовсе не Брэдли Купер, а 37-летний звукооператор Дэниел Хортон, сообщает издание People. Пара мило ворковала за одним из столиков калифорнийского кафе, не стесняясь чувств.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh — Pop Crave (@PopCraveNet) 30 июля 2019 г.

Как давно Хортон и Гага вместе, неизвестно. 35-летняя певица явно выглядела счастливой. По данным СМИ, у Хортона за плечами есть один неудачный брак, а вот Леди Гага еще ни разу не была замужем.

Ранее СМИ растиражировали информацию о том, что между Леди Гагой и актером Брэдли Купером вспыхнул роман после проникновенного исполнения песни на премии "Оскар". Из-за этого фанаты модели Ирины Шейк, возлюбленной Купера, разозлились на певицу и атаковали ее социальные сети.