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А как же Брэдли? Леди Гагу застали за жаркими поцелуями с мускулистым красавцем

18:40
  • вторник
  • 30 июля 2019

Певица была на романтическом свидании в кафе

Американская певица Леди Гага перестала держать в тайне свою личную жизнь и тут же попала в объективы фотокамер.

Оказалось, что избранник Гаги вовсе не Брэдли Купер, а 37-летний звукооператор Дэниел Хортон, сообщает издание People. Пара мило ворковала за одним из столиков калифорнийского кафе, не стесняясь чувств.  

Как давно Хортон и Гага вместе, неизвестно. 35-летняя певица явно выглядела счастливой. По данным СМИ, у Хортона за плечами есть один неудачный брак, а вот Леди Гага еще ни разу не была замужем.

Ранее СМИ растиражировали информацию о том, что между Леди Гагой и актером Брэдли Купером вспыхнул роман после проникновенного исполнения песни на премии "Оскар". Из-за этого фанаты модели Ирины Шейк, возлюбленной Купера, разозлились на певицу и атаковали ее социальные сети.  

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