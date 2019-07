А как же Брэдли? Леди Гагу застали за жаркими поцелуями с мускулистым красавцем

Американская певица Леди Гага перестала держать в тайне свою личную жизнь и тут же попала в объективы фотокамер.

Оказалось, что избранник Гаги вовсе не Брэдли Купер, а 37-летний звукооператор Дэниел Хортон, сообщает издание People. Пара мило ворковала за одним из столиков калифорнийского кафе, не стесняясь чувств.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton spotted kissing during brunch date in L.A. pic.twitter.com/YKQhwDmtOh