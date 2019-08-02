Новые санкции США по делу Скрипалей не удивили МИД России

В Москве указали, что ограничительные меры - часть внутренней американской политики

США вводят второй пакет антироссийских санкций в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом рассказали в пятницу представители американской администрации.

"Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций", - цитирует РИА Новости заявление высокопоставленных источников.

Ранее 2 августа СМИ сообщали, что новые санкции призваны сдержать распространение химического оружия в Европе. Какие именно ограничения коснутся Россию, не уточнялось.

Первый пакет санкций в связи с делом Скрипаля Белый дом ввел в августе прошлого года. США перестали ввозить в Россию товары, связанные с национальной безопасностью.

Между тем в Москве без удивления отнеслись к введению ограничительных мер. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию", - отметил дипломат.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипаля при помощи яда из группы "Новичок".