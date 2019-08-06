Российские Ту-142 кружили над Тихим океаном 13 часов (видео)

Дальние противолодочные самолеты выполняли плановый полет

Дальние противолодочные самолеты авиации Тихоокеанского флота выполнили многочасовой полет около побережья Алеутских островов, а также Аляски и Канады. Сопровождение самолетов Ту-142 осуществляли истребители МиГ-31БМ.

"В назначенной точке летчики-истребители встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами и обеспечили их сопровождение в зоне ответственности Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении Минобороны, которое имеется в распоряжении ТВЦ.Ru.

Воздушную дозаправку самолетов осуществляли самолеты-заправщики Ил-78. В ведомстве особо подчеркнули, что 13-часовой полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Между тем американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent заметили у границ России. Самолет ВВС США провел разведку около Калининградской области.

Ранее российские пилоты показали видео перехвата разведчика США: