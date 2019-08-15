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Меган Маркл и принц Гарри тайно вывезли сына из Британии

10:03
  • четверг
  • 15 августа 2019

Они улетели на частном самолете

В первых числах августа герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном Арчи отправились на Ибицу - один из Балеарских островов, принадлежащих Испании. 
Названа причина крупной ссоры между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

4 августа Меган Маркл и принц Гарри отметили день рождения герцогини в узком кругу во Фрогмор-хаусе. Как пишет Mirror, после этого они сели на частный самолет и улетели на Ибицу. Их сопровождали телохранители, к тому же на острове они наняли еще пятерых сопровождающих для пущей безопасности.

На Ибице члены королевской семьи провели пять дней. Где именно они остановились, журналистам выяснить не удалось. Однако можно предположить, что Меган и Гарри, которые так оберегают свое личное пространство, выбрали какое-нибудь уединенное место. Подчеркивается, что это путешествие стало первой поездкой за границу для четырехмесячного Арчи. 

В 2016 году Меган Маркл отдыхала на Ибице с двумя друзьями. Тогда она выложила в соцсети фото, на котором греется на солнышке, сидя в воде.

Ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон потратили 4,1 миллиона рублей на двухнедельный отдых на острове Мюстик в Карибском море.

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