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Подвел всех: попавшийся на кокаине Кузнецов тяжело переживает отстранение от игр

18:18
  • пятница
  • 23 августа 2019

Спортсмен признал свою вину

Лидер сборной России по хоккею Евгений Кузнецов согласился со своей четырехгодичной дисквалификацией из-за употребления кокаина.

"Я принимаю это наказания. Для меня очень тяжело. Я разочаровал многих важных для меня людей, включая мою семью, друзей и партнеров по команде, подвел клуб и болельщиков. Единственный способ это исправить - стать хозяином ситуации и своих действий с этого момента", - заявил Кузнецов.

Хоккеист отметил, что ему тяжело будет четыре года не надевать свитер сборной России и не играть за национальную команду, передает агентство URA.RU.

Ранее стало известно, что Кузнецов продолжит играть за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может заставить НХЛ запретить это делать. Более того, команда окажет спортсмену всестороннюю поддержку.

"НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями", - объяснили в WADA.

23 августа Международная федерация хоккея (IIHF) на четыре года дисквалифицировала форварда сборной России по хоккею Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил. В его допинг-пробе обнаружили кокаин.

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Игрок сборной России Евгений Кузнецов (в центре)
Игрок сборной России Евгений Кузнецов (в центре)
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