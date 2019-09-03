"Сына и себя надо было спасать": вдова обвинила мать Децла в захвате квартиры

Юлия Киселева сделала громкое заявление

Вдова Децла Юлия Киселева вспомнила о бегстве из квартиры, в которой сейчас живет мать рэпера Ирина Толмацкая.

3 сентября Киселева выложила в Instagram фото цветущего гибискуса. Несколько лет назад Децл подарил ей это растение в маленьком горшочке. По словам вдовы музыканта, прошедшей зимой гибискус едва не погиб, потому что ей с сыном Антонием пришлось выехать из квартиры мужа.

"Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. (Думала, что временно поживем в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома)," - призналась Киселева.

В комментариях к посту она написала, что Толмацкая хитростью заполучила права на квартиру, которую купил Децл. Со слов Юлии, мать музыканта хозяйничает в чужом доме и водит туда чужих людей.

"По факту я вижу, как происходит то, чего Кирилл очень не хотел. Он всегда говорил маме: "Не лезь в мое творчество". Женщина решила стать продюсером моего покойного мужа - прискорбно и противно. Внук очень просил ее не ходить на TV, она не послушала. Нам отключили телефоны, а потом начали кричать в прессе, что мы не общаемся. Поменяли замки в доме и сказали, что мы сбежали. <…> Мой муж прекращал общение с лицемерными и лживыми людьми навсегда. Я верна его принципам", - сообщила Юлия Киселева.

В мае стало известно, что Ирина Толмацкая поменяла дверные замки в квартире, из которой выехали Киселева с сыном. "Ребят, вы всегда можете взять у меня ключи, если вам это нужно", - обратилась мать рэпера к вдове и внуку.

Напомним, жена Децла не общается с Ириной Толмацкой и ее бывшим мужем Александром Толмацким, который в 2005 году женился на другой женщине. Последние 15 лет своей жизни рэп-исполнитель не разговаривал с отцом по причинам личного характера.

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: внезапная смерть Децла ​