Свои болезни они оставили за кадром: проклятье сериала "Моя прекрасная няня"

Эти талантливые женщины угасли одна за другой

По слухам, у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Актриса якобы впала в кому в одной из столичных клиник, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пока поклонники и коллеги Заворотнюк молятся о ее выздоровлении, в Сети обсуждают проклятье сериала "Моя прекрасная няня". Как бы странно это ни звучало, но Анастасия - не первая звезда этого популярного ситкома, которую постигло несчастье.

Если верить анонимным источникам СМИ, то у Заворотнюк нашли точно такую же болезнь, от которой в 2015 году скончалась певица Жанна Фриске. Речь идет о глиобластоме - самой агрессивной форме опухоли мозга, при которой человек в муках умирает за один-два года.

Певица и актриса Жанна Фриске боролась с Анастасией Заворотнюк за роль няни в сериале. На тот момент Фриске сыграла в фильме "Ночной Дозор" и подумывала об участии в новом проекте. На продюсеров, конечно, произвели впечатление красота и обаяние экс-солистки группы "Блестящие", но предпочтение они отдали малоизвестной актрисе Заворотнюк. Она показалась им яркой, позитивной и трудолюбивой. У такой хватит сил и опыта на многосерийный сериал, решили продюсеры. Таким образом Анастасия оставила Жанну без роли в новом телепроекте.

Вторая актриса, которую вспоминают на фоне тревожных слухов о болезни "прекрасной няни", - это, конечно же, народная артистка России Любовь Полищук. Она сыграла маму няни, причем эта запоминающаяся роль стала для нее последней. В 2000 году звезда попала в ДТП, а еще через пять лет у нее обнаружили саркому позвоночника. Несмотря на удаление части позвоночника и на страшную боль, Полищук не переставала работать. Чтобы сыграть в своей последней сцене в "Моей прекрасной няни", актрисе пришлось чуть ли не сбежать из больницы. После съемок коллеги выразили ей свое восхищение аплодисментами. Любовь Полищук умерла в 2006 году, лежа в собственной постели. У нее произошел гипертонический криз из-за приема обезболивающих.

Заслуженная артистка России Наталья Крачковская сыграла в 97 серии "Моей прекрасной няни". Она появилась в кадре ненадолго, но, разумеется, успела порадовать поклонников сериала своей блестящей актерской игрой. Серьезные проблемы со здоровьем у актрисы начались в начале 2000-х годов. Сперва она перенесла инсульт, затем сердечный приступ. "Королева комического эпизода" с трудом передвигалась и не расставалась с кардиостимулятором. В 2015 году у нее диагностировали отек легких, а через некоторое время актриса слегла с инфарктом миокарда. Она умерла в 2016 году в больнице.

Заболевание легких обнаружили еще у одной актрисы, игравшей в сериале "Моя прекрасная няня". 79-летнюю народную артистку России Александру Назарову госпитализировали в июле текущего года. Она перенесла серьезную операцию, после которой у актрисы возникли проблемы с другими органами. Назарова умерла в августе в Москве. "Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - заявила заместитель худрука Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.