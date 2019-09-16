"Звонил раз пять": глава офиса Зеленского пожаловался на Кремль

Секретари не дали ему поговорить с руководителем администрации президента России

Украинская сторона вновь испытывает проблемы, пытаясь дозвониться до Москвы. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался поговорить по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента России Антоном Вайно, однако все попытки завершились неудачей.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять. Но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен со мной говорить", - рассказал глава офиса Владимира Зеленского.

Богдан сообщил в интервью украинской службе "Би-би-си", что не связывался с другими представителями АП России из-за "дипломатических правил".

При этом, оценивая во время беседы с журналистами телефонные контакты двух стран на высшем уровне, он заявил: "Суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта".

Ранее на невозможность связаться с Кремлем, в частности, с Владимиром Путиным жаловался бывший президент Украины Петр Порошенко.

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