В СИЗО у Мамаева оказалось больше свободы, чем в браке с Аланой

Алана Мамаева объявила тотальный контроль за неверным супругом

Решив проблему с СИЗО, Павлу Мамаеву придется урегулировать ситуацию со своей супругой Аланой Мамаевой, которая все еще не простила мужу многочисленные измены.

В декабре прошлого года Алана рассказала, что Павел сам признался ей в изменах. Также она отметила, именно из-за любовницы начался конфликт футболиста с водителем в Москве 8 октября и рассказала о еще одной любовнице Павла, которую, вероятно, зовут Екатерина.

После этого супруга футболиста составила список из 30 пунктов, которые должен будет выполнить Мамаев после того, как вернется из СИЗО, чтобы загладить вину.

В частности, от футболиста требуется каждый день извиняться за измены; говорить Алане, что он любит ее; откровенно говорить о сексе, предпочтениях и страхах; ежемесячно проходить полиграф; согласовывать все контакты с женой и уничтожить все вещи, которые напоминают о любовницах, передает Sport24.

"Новый телефон, новый номер, новая симкарта, контакты, только согласованные со мной. Никакого кода (телефонный пароль - прим.ред.) быть не может", - рассказала Алана, отметив, что ее ограничения никак не касаются, поскольку она "не косячила".

В соцсетях уже начали шутить, что условия жизни Павла Мамаева в СИЗО, вероятно, были лучше, чем те, которые его ждут дома.

Как бы Мамаев обратно не вернулся в СИЗО���� pic.twitter.com/ERX3kD3tSF — RuFootball (@rufootballru) 17 сентября 2019 г.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышел из СИЗО по условно-досрочному освобождению 17 сентября. Вместе с ним изолятор покинули нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл.

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